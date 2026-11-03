Karnal News: समाधान शिविर में पहुंची सात शिकायतें

विज्ञापन



सीटीएम सुरेश कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निपटारे में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इस दौरान मनमोहन सिंह, अंजू देवी, पूजा रानी, रेनू बाला, दीपक और कांशीराम और सुखबीर समस्या ने समस्या रखी। ब्यूरो विज्ञापन

सीटीएम सुरेश कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निपटारे में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इस दौरान मनमोहन सिंह, अंजू देवी, पूजा रानी, रेनू बाला, दीपक और कांशीराम और सुखबीर समस्या ने समस्या रखी। ब्यूरो

करनाल। लघु सचिवालय में सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में सात शिकायतें आईं। सबसे ज्यादा शिकायतें पहचान प्रमाणपत्र में सत्यापन से संबंधित और एक जनस्वास्थ्य विभाग से संबंधित रही।