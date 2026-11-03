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Karnal News: समाधान शिविर में पहुंची सात शिकायतें

Tue, 03 Nov 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:37 AM IST
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Seven complaints received at the grievance redressal camp
लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में व्य​क्ति की समस्या सुनते सीटीएम सुरेश कुमार।
करनाल। लघु सचिवालय में सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में सात शिकायतें आईं। सबसे ज्यादा शिकायतें पहचान प्रमाणपत्र में सत्यापन से संबंधित और एक जनस्वास्थ्य विभाग से संबंधित रही।
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सीटीएम सुरेश कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निपटारे में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इस दौरान मनमोहन सिंह, अंजू देवी, पूजा रानी, रेनू बाला, दीपक और कांशीराम और सुखबीर समस्या ने समस्या रखी। ब्यूरो
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