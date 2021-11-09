Karnal News: पांच दिन बाद पश्चिमी यमुना नहर में मिला प्रिंस का शव

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शास्त्री नगर निवासी प्रिंस नौवीं कक्षा का छात्र था। सोमवार शाम घर में बड़े भाई सोनू के साथ कहासुनी के बाद वह गुस्से में घर से निकल गया था। बताया गया कि भाई ने उसे मोबाइल पर गेम खेलने के बजाय पढ़ाई करने के लिए कहा था। इसके बाद प्रिंस पश्चिमी यमुना नहर की ओर चला गया। जब सोनू को उसके नहर की तरफ जाने की जानकारी मिली तो वह पीछे-पीछे पहुंचा।नहर की ग्रिल के पास सोनू ने प्रिंस को पकड़कर रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों के बीच हुई खींचतान में प्रिंस हाथ छुड़ाकर नहर में कूद गया। घटना के बाद पुलिस और गोताखोरों ने तलाश शुरू की थी। परिवार के सदस्य भी लगातार नहर के किनारे उसकी तलाश में जुटे रहे।प्रिंस करीब तीन साल से मोबाइल पर गेम खेलता था। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। बड़ा भाई सोनू प्लंबर का काम करके परिवार की जिम्मेदारी संभालता है। रामनगर थाना प्रभारी दीप चंद ने बताया कि शव मिलने के बाद अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के जरिये आगे की कार्रवाई की जाएगी।