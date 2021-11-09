Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Prince's body found in Western Yamuna Canal after five days

Karnal News: पांच दिन बाद पश्चिमी यमुना नहर में मिला प्रिंस का शव

Sat, 07 Nov 2026 02:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Prince's body found in Western Yamuna Canal after five days
करनाल।मोबाइल गेम खेलने पर भाई के डांटने पर पश्चिमी यमुना नहर में कूदे 15 वर्षीय प्रिंस का शव शुक्रवार को बरामद हो गया। उसका शव बड़ौता और जानी गांव के बीच पश्चिमी यमुना नहर में मिला। तीन दिन से नहर में उसकी तलाश की जा रही थी। शनिवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
विज्ञापन

शास्त्री नगर निवासी प्रिंस नौवीं कक्षा का छात्र था। सोमवार शाम घर में बड़े भाई सोनू के साथ कहासुनी के बाद वह गुस्से में घर से निकल गया था। बताया गया कि भाई ने उसे मोबाइल पर गेम खेलने के बजाय पढ़ाई करने के लिए कहा था। इसके बाद प्रिंस पश्चिमी यमुना नहर की ओर चला गया। जब सोनू को उसके नहर की तरफ जाने की जानकारी मिली तो वह पीछे-पीछे पहुंचा।
विज्ञापन

नहर की ग्रिल के पास सोनू ने प्रिंस को पकड़कर रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों के बीच हुई खींचतान में प्रिंस हाथ छुड़ाकर नहर में कूद गया। घटना के बाद पुलिस और गोताखोरों ने तलाश शुरू की थी। परिवार के सदस्य भी लगातार नहर के किनारे उसकी तलाश में जुटे रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रिंस करीब तीन साल से मोबाइल पर गेम खेलता था। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। बड़ा भाई सोनू प्लंबर का काम करके परिवार की जिम्मेदारी संभालता है। रामनगर थाना प्रभारी दीप चंद ने बताया कि शव मिलने के बाद अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के जरिये आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed