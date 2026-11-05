Karnal News: पराली जलाने वाले छह किसानों पर जुर्माना, दो की रेड एंट्री

विज्ञापन



कृषि उप निदेशक जसविंदर सिंह ने बताया कि बरसत के दीपक और रमाना रमानी के हिशम सिंह की राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। साथ ही पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। विभाग ने पराली जलाने के मामलों पर नजर रखने के लिए चार ड्रोन लगाए हैं। इनमें से दो ड्रोन सरकार और दो दृश्यम कंपनी के हैं। संवाद विज्ञापन

कृषि उप निदेशक जसविंदर सिंह ने बताया कि बरसत के दीपक और रमाना रमानी के हिशम सिंह की राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। साथ ही पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। विभाग ने पराली जलाने के मामलों पर नजर रखने के लिए चार ड्रोन लगाए हैं। इनमें से दो ड्रोन सरकार और दो दृश्यम कंपनी के हैं। संवाद

करनाल। धान की कटाई का सीजन लगभग समाप्ति की ओर है। खेतों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। जिले में इस सीजन में अब तक पराली जलाने की छह घटनाओं की पुष्टि हो चुकी है। किसानों पर नियमानुसार 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।