Karnal News: छठ समिति ने डीजे-पटाखों पर प्रतिबंध की मांग की

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करनाल। 32वें महाछठ पर्व महोत्सव के दौरान छठ पर्व सेवा समिति मंडल ने डीजे की तेज आवाज और बम-पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। समिति ने व्रतधारियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगा है। प्रधान सुरेश यादव ने पुलिस अधीक्षक करन गोयल को लिखित शिकायत दी है।यादव ने बताया कि छठ पर्व आस्था, तपस्या और अनुशासन का महापर्व है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष कठिन व्रत रखते हैं। व्रतधारी कई दिनों तक खानपान में सावधानी बरतते हैं। ऐसे में पूजा स्थलों पर डीजे की तेज आवाज से उन्हें परेशानी होती है। कई बार बातचीत करना भी मुश्किल हो जाता है। समिति की घोषणाएं भी शोर के कारण सुनाई नहीं देतीं। इससे श्रद्धालुओं को जरूरी जानकारी नहीं मिल पाती। पटाखों के शोर से भी व्रतधारियों और आसपास के लोगों को दिक्कत होती है।शांतिपूर्ण आयोजन की अपीलसुरेश यादव ने पुलिस प्रशासन से विशेष निगरानी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियमों के विपरीत डीजे बजाने और पटाखे चलाने वालों को रोका जाए। प्रशासन के सहयोग से ही पर्व शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकेगा। समिति चाहती है कि श्रद्धालु बिना शोर-शराबे के भगवान सूर्य की आराधना कर सकें।