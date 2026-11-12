Karnal News: बहनों के तिलक से सजा भाई का माथा, मिले उपहार

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माई सिटी रिपोर्टरकरनाल। भाई दूज पर कहीं बहनें भाइयों के घर पहुंचीं तो कहीं भाई मिठाई और उपहार लेकर बहनों के पास पहुंचे। बहनों ने तिलक कर भाइयों की लंबी उम्र की कामना की तो भाइयों ने उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन दिया। इस बार त्योहार की रौनक केवल घरों तक सीमित नहीं रही। बाजारों में खरीदारी और सड़कों पर बढ़ी आवाजाही ने पूरे शहर को उत्सवी रंग में रंग दिया।शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी भैया दूज की परंपरा उत्साह से निभाई गई। बहनों ने भाइयों को मिठाई खिलाकर तिलक किया और उनके सुखी जीवन की कामना की। भाइयों ने बहनों को रुपये, कपड़े और दूसरे उपहार देकर त्योहार की खुशियां साझा कीं। परिवारों में एक साथ बैठकर मिठाई खाने और मिलने-जुलने का सिलसिला दिनभर चलता रहा। शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में बहनों ने निर्धारित समय पर तिलक की रस्म पूरी की।मिठाई से लेकर गिफ्ट तकत्योहार को लेकर मिठाई की दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए कई दुकानों पर टोकन व्यवस्था अपनाई गई, ताकि ग्राहकों को अपनी बारी के अनुसार मिठाई मिल सके। मिठाइयों के साथ चॉकलेट और दूसरे खाद्य उत्पादों की भी खरीदारी हुई। ज्वेलरी, कपड़े, बेकरी और गिफ्ट की दुकानों पर भी लोग बहनों और भाइयों के लिए उपहार चुनते दिखाई दिए। महिलाओं ने अपने लिए भी खरीदारी की तो पुरुष बहनों को देने के लिए गिफ्ट पैक तलाशते नजर आए।सड़कों पर बढ़ा वाहनों का दबावत्योहार पर रिश्तेदारों के घर आने-जाने के कारण सड़कों पर वाहनों की संख्या सामान्य दिनों से अधिक रही। सार्वजनिक वाहनों में भीड़ के चलते कई लोगों ने निजी वाहनों से सफर किया। जीटी रोड, कैथल रोड, असंध रोड, इंद्री रोड, मेरठ रोड और काछवा रोड पर यातायात का दबाव बढ़ा। शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों के आसपास कुछ स्थानों पर हल्का जाम भी लगा। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को व्यवस्थित कराया।