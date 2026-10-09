Karnal News: आज दिव्यांग पात्रों को कृत्रिम अंग किए जाएंगे वितरित

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घराैंडा। राजकीय कन्या मॉडल संस्कृति विद्यालय में नौ अक्तूबर को सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण शिरकत करेंगे। इसके अलावा गांव कुटेल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह नौ बजे रेडक्रास सोसायटी की ओर से पात्र दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे। संवाद