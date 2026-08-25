Kaithal News: बालू स्कूल में गंदे पानी का वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग ने किया दौरा

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खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल परिसर में पहुंचकर साफ-सफाई, पीने के पानी सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से पूरे मामले की जानकारी भी ली और वायरल वीडियो में दिखाई गई स्थिति के संबंध में जानकारी जुटाई।दौरे के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश नैन ने कुछ ग्रामीणों की ओर से लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोपों को स्कूल का दुष्प्रचार करने और स्कूल को बदनाम करने की कोशिश बताया। अधिकारी के इस बयान के बाद मामले में शिक्षा विभाग का पक्ष भी सामने आया है।वायरल वीडियो के सामने आने के बाद कुछ ग्रामीणों ने स्कूल में बच्चों के लिए पीने के पानी और साफ-सफाई की व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। ग्रामीणों का आरोप था कि स्कूल में बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा और साफ-सफाई की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है।