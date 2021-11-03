Kaithal News: जम्मू-कटरा एक्सप्रेस-वे पर दो गोवंश तस्कर गिरफ्तार

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पुलिस प्रवक्ता प्रवीन श्योकंद ने बताया कि सजूमा निवासी दीपक गोपुत्र सेवा ट्रस्ट का सदस्य है। उसे सूचना मिली थी कि यूपी नंबर की पिकअप गाड़ी में गोवंश को खनौरी-पातड़ा की तरफ से कलायत होते हुए दिल्ली ले जाया जाएगा। सूचना के आधार पर दीपक अपने साथियों के साथ खरक पांडवा टोल पर पहुंचा। दोपहर करीब 12 बजे संदिग्ध पिकअप के टोल पार करने के बाद उसे रोककर जांच की गई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गाड़ी में चालक और कंडक्टर सवार थे। दोनों गोवंश को ले जाने संबंधी लाइसेंस, परमिट या अन्य दस्तावेज पेश नहीं कर सके। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।

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कैथल। थाना कलायत पुलिस ने जम्मू-कटरा एक्सप्रेस-वे पर गोवंश तस्करी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान चालक राजीव निवासी मुशझाग, जिला बुंदायु उत्तर प्रदेश और कंडक्टर रवि निवासी नगलाडलु, जिला बुंदायु के रूप में हुई है। पुलिस ने पिकअप गाड़ी से दो बैल बरामद कर वाहन को भी जब्त कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कलायत में प्राथमिकी दर्ज की गई है।