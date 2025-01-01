Kaithal News: काम पर नहीं लौटे सफाई कर्मचारी डस्टबिन में डाले अफसरों के नोटिस

कैथल। सरकार ने निकाय और दमकल विभाग के कर्मचारियों को 5 सितंबर तक काम पर लौटने की चेतावनी दी थी, लेकिन हड़ताल पर डटे कर्मचारी काम पर नहीं लौटे। निकाय विभाग के अफसरों की ओर से नोटिस भी दिए गए। कर्मचारियों ने नोटिस को डस्टबिन में डाल दिया और कहा कि सरकार के दबाव और नोटिस से वे घबराने वाले नहीं हैं। ऐसे नोटिस पहले भी जलाए हैं और आगे भी जलाएंगे। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।नगर पालिका कर्मचारी संघ के जिला सचिव शिवचरण ने बताया कि कैथल से कई कर्मचारी मंत्रियों के निवास पर प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से उनको डराने का प्रयास कर रही है, लेकिन वे अपनी जायज मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। वहीं दमकल विभाग के कर्मचारी भी धरने पर डटे हैं। प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को दबाने के लिए जिले के तीन कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया जा चुका है।