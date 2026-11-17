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पुलिस ने मामले में करीब 40 लाख रुपये फ्रीज करवाए हैं। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कोरोना काल के समय दुकान में नुकसान होने की भरपाई पूरा करने के लिए पंकज खाते उपलब्ध करवा रहा था। पंकज को अदालत से दो दिन का पुलिस रिमांड मिला था जबकि पीयूष को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।साइबर क्राइम थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि कैथल निवासी सेवानिवृत्त अध्यापिका ने शिकायत दी थी कि तीन नवंबर को उनके मोबाइल पर फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि उसके नाम से केनरा बैंक में एक खाता है जिसमें धोखाधड़ी की रकम आई है और इस संबंध में शिकायतें मिली हैं। महिला ने बैंक में खाता होने से इन्कार किया तो फोन करने वाले ने उसे गिरफ्तार करवाने की धमकी दी। 4 नवंबर को व्हाट्सएप कॉल कर एक व्यक्ति ने खुद को पुलिस अधिकारी विजय खन्ना बताया और महिला के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी होने की बात कही।उसने सरकारी मुहर लगा फर्जी वारंट भी भेजा। आरोपियों ने महिला को डिजिटल अरेस्ट करने का झांसा देकर कैमरे के सामने रहने और किसी से बात नहीं करने की हिदायत दी।