हिंदी भाषा हमारी संस्कृति और विरासत : डॉ. बिबयान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:17 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:17 AM IST
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कैथल। हिंदी प्रचार सभा कैथल की ओर से राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता हिंदी प्रचारक डॉ. आरडी बिबयान ने छात्राओं को हिंदी भाषा की दशा और दिशा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति, विरासत और राजभाषा है।
कार्यशाला में कठिन शब्द लेखन और कठिन उच्चारण प्रतियोगिता करवाई गई। बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य ने छात्राओं को हिंदी के महत्व के बारे में बताया और भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर अध्यापिका एकता और निधि ने आयोजन में सहयोग किया।
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कार्यशाला में कठिन शब्द लेखन और कठिन उच्चारण प्रतियोगिता करवाई गई। बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य ने छात्राओं को हिंदी के महत्व के बारे में बताया और भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर अध्यापिका एकता और निधि ने आयोजन में सहयोग किया।
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