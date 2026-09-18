Kaithal News: गोगा पीर पर वार्षिक छड़ियों का मेला धूमधाम से हुआ संपन्न

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प्रबंध समिति ने गोगा माड़ी स्थल को विशेष रूप से सजाया था। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए थे। मेले की मुख्य बात छड़ियों की विशेष पूजा अर्चना है। छड़ी के पूजा स्थल पर पहुंचने से पहले गुरु गोरख नाथ जी की पूजा होती है। इसके बाद छड़ी को श्रद्धालुओं के लिए स्थापित किया जाता है। पूजा अर्चना देर सायं तक जारी रही। महिलाएं उमंग और उत्साह से लोकगीत गाती हुई धार्मिक स्थल पर पहुंची। सदियों पुरानी परंपरा निभाते हुए जुगनू जी भगत के पवित्र स्थल पर पहली छड़ी का हवन के साथ पूजन हुआ।जाहरवीर गोगा का इतिहास और परंपराप्रबंध समिति के प्रधान सुरेंद्र राणा ने बताया कि यह मेला हर साल भादों माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी को लगता है। जाहरवीर गोगा को जन्म से अजेय माना जाता है। उनकी कथा नाथ संप्रदाय के युग में वर्णित है। उन्होंने सभी धर्मों के सम्मान की रक्षा के लिए फिरोजशाह द्वितीय से युद्ध किया था। गोगा ने राजस्थान के जोहर नामक स्थान पर समाधि ली थी। उनकी स्मृति में भादों मास की नवमी को भी एक विशाल मेला लगता है।श्रद्धालुओं की आस्था और मेले की गतिविधियांपवित्र छड़ियों के शुरू होने के स्थान व नगर खेड़ा से अनेक श्रद्धालु दंडवत यात्रा करते हुए पहुंचे। भगत विनोद धीमान ने बताया कि गोलू, विक्रम राणा, अनमोल राणा, केशव नैनवाय और मुकेश शर्मा ने दो किलोमीटर की दंडवत यात्रा की। उन्होंने सभी की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। मेला परिसर में कई स्थानों पर भंडारे आयोजित हुए, जहां कढ़ी चावल और हलवा पूरी का प्रसाद बांटा गया। मेले में महिलाओं और बच्चों ने जमकर खरीदारी की, तथा सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात था। हर वर्ष की तरह इस बार भी पार्क के पास अस्थायी स्टेडियम में कुश्तियों का आयोजन किया गया।