फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   The ADC issued instructions for regular and surprise inspections of ultrasound and MTP centers.

Kaithal News: एडीसी ने अल्ट्रासाउंड व एमटीपी केंद्रों के नियमित व औचक निरीक्षण के दिए निर्देश

Thu, 10 Sep 2026 11:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
The ADC issued instructions for regular and surprise inspections of ultrasound and MTP centers.
कैथल। एडीसी सुशील कुमार ने कहा कि जिले में लिंगानुपात में सुधार लाने और कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ गंभीरता से कार्य करना होगा। इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखते हुए नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। एडीसी वीरवार को लघु सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की मासिक बैठक और जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
विज्ञापन

उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों, एमटीपी केंद्रों और दवा विक्रेताओं की दुकानों का नियमित व औचक निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की निगरानी के लिए आशा वर्कर और एएनएम की भूमिका महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से संदिग्ध मामलों पर नजर रखी जाए और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाए। अवैध रूप से एमटीपी किट की बिक्री रोकने के लिए मेडिकल स्टोरों की भी नियमित जांच की जाए। इस अवसर पर एसडीएम संजय कुमार, जिला परिषद के सीईओ गुलजार मलिक और सीटीएम कैप्टन प्रमेश सिंह उपस्थित रहे।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि भ्रूण लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या जैसी अवैध गतिविधियों की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पात्र सूचना देने वाले व्यक्ति को सरकार के प्रावधानों के अनुसार एक लाख रुपये तक का पुरस्कार भी दिया जाएगा। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी होने पर संबंधित विभाग को तुरंत सूचित करें। सिविल सर्जन डाॅ. रेणु चावला ने बताया कि जिले में वर्तमान में 31 पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित हैं। डिप्टी सिविल सर्जन की टीम की ओर से इन केंद्रों की हर माह औचक जांच की जा रही है। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी फुटेज व अन्य दस्तावेजों की जांच की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed