Kaithal News: टेनिस क्रिकेट में शिमला ने जीती ट्रॉफी

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फाइनल मुकाबले में शिमला की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच ओवर में 43 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रोहेड़ियां की टीम निर्धारित ओवर में 41 रन ही बना सकी। इस तरह शिमला ने दो रन से मुकाबला जीत लिया।प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबलों में रोहेड़ियां की टीम ने सापली खेड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में शिमला की टीम ने कलायत को शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया। रोहेड़ियां की ओर से फाइनल मुकाबले में अजय सैनी और सौरभ सैनी ने अच्छी बल्लेबाजी की।वहीं मुकंद सैनी ने गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि टीम लक्ष्य से दो रन पीछे रह गई। प्रतियोगिता के समापन पर आयोजकों ने विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। रोहेड़ियां की टीम में अजय, सौरभ, विक्रम, मुकंद, विकास, बौद्धिक सैनी, दीपक, लवीश, आर्यन, नवदीप, नमन, हर्षित और आदित्य शामिल रहे। गांव रोहेड़ियां के राजा राम, नरेश, सुनील कुमार, अनिल कुमार, गोलू, साजन, सुधीर, सचिन और मुकेश ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को बधाई दी।