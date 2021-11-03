Kaithal News: ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवाने का झांसा देकर 8.50 लाख ठगे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:13 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:13 AM IST
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कैथल। ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा लगवाने के नाम पर करीब 8.50 लाख रुपये ठग लिए। रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। गांव मटौर निवासी बलविंद्र की शिकायत पर कलायत थाना पुलिस ने कुरुक्षेत्र निवासी अरुण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए किया था संपर्क
बलविंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने बेटे गुरमीत को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए मार्च 2024 में अरुण से संपर्क किया था। आरोपी ने ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद कुरुक्षेत्र के सेक्टर-10 स्थित आरोपी के कार्यालय विक्टोरिया ग्लोबल एजुकेशन सर्विस सेंटर में उसके बेटे का पीटीई टेस्ट करवाया गया। शिकायत के अनुसार गुरमीत के 6.5 बैंड आने के बाद आरोपी ने उसकी पत्नी के नाम से बैंक खाता खुलवाया और अलग-अलग माध्यमों से रकम ली।
पहले 5.90 लाख फिर 8.50 लाख लिए
शिकायतकर्ता के अनुसार 18 अप्रैल 2024 को आरोपी के बताए खाते में 5.90 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। इसके बाद भी अलग-अलग तारीखों पर रकम ली गई और कुल करीब 8.50 लाख रुपये दिए गए। काफी समय बीतने के बावजूद वीजा नहीं लगा तो बलविंद्र ने आरोपी से रकम वापस मांगी। आरोप है कि आरोपी ने कुछ रकम लौटाने का भरोसा दिया लेकिन बाद में टालमटोल करता रहा।
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1.75 लाख लौटाए, बाकी रुपये मांगने पर धमकी का आरोप
शिकायत के अनुसार मार्च 2026 में आरोपी ने अलग-अलग बैंक खातों में 1.25 लाख और 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए। इसके बाद शेष रकम वापस मांगने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। परेशान होकर उसने पुलिस को शिकायत दी है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मांग कि है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए।
डीएसपी रोहताश ने बताया कि मामले में आगामी जांच शुरू कर दी है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
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बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए किया था संपर्क
बलविंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने बेटे गुरमीत को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए मार्च 2024 में अरुण से संपर्क किया था। आरोपी ने ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद कुरुक्षेत्र के सेक्टर-10 स्थित आरोपी के कार्यालय विक्टोरिया ग्लोबल एजुकेशन सर्विस सेंटर में उसके बेटे का पीटीई टेस्ट करवाया गया। शिकायत के अनुसार गुरमीत के 6.5 बैंड आने के बाद आरोपी ने उसकी पत्नी के नाम से बैंक खाता खुलवाया और अलग-अलग माध्यमों से रकम ली।
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पहले 5.90 लाख फिर 8.50 लाख लिए
शिकायतकर्ता के अनुसार 18 अप्रैल 2024 को आरोपी के बताए खाते में 5.90 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। इसके बाद भी अलग-अलग तारीखों पर रकम ली गई और कुल करीब 8.50 लाख रुपये दिए गए। काफी समय बीतने के बावजूद वीजा नहीं लगा तो बलविंद्र ने आरोपी से रकम वापस मांगी। आरोप है कि आरोपी ने कुछ रकम लौटाने का भरोसा दिया लेकिन बाद में टालमटोल करता रहा।
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1.75 लाख लौटाए, बाकी रुपये मांगने पर धमकी का आरोप
शिकायत के अनुसार मार्च 2026 में आरोपी ने अलग-अलग बैंक खातों में 1.25 लाख और 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए। इसके बाद शेष रकम वापस मांगने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। परेशान होकर उसने पुलिस को शिकायत दी है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मांग कि है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए।
डीएसपी रोहताश ने बताया कि मामले में आगामी जांच शुरू कर दी है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।