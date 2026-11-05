Kaithal News: रत्नावली महोत्सव में आरकेएसडी कॉलेज ने लहराया परचम, साहित्यिक और फाइन आर्ट की ट्रॉफी जीती

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महोत्सव में हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के हजारों विद्यार्थियों ने 33 विधाओं में भाग लिया। महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने रागिनी, भाषण, चुटकुले और ओल्ड एंटिक विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं पगड़ी, रीति-रिवाज, कोरियोग्राफी, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा, पुरुष परिधान, मोनो एक्टिंग और हैंडीक्राफ्ट में द्वितीय स्थान हासिल किया। चौपाल और स्किट में विद्यार्थियों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा ड्यूट रागिनी में चौथा और लोकगीत में पांचवां स्थान मिला।प्राचार्य डॉ. गगन मित्तल ने उपलब्धि पर संतोष जताते हुए कहा कि यह प्रदर्शन महाविद्यालय की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विद्यार्थियों की सफलता में प्रो. अजय शर्मा, डॉ. अशोक अत्री, डॉ. जयबीर धारीवाल, डॉ. संजय गर्ग, डॉ. सूरज वालिया, डॉ. नरेश गर्ग, डॉ. पूजा गुप्ता, डॉ. रचना सरदाना सहित विभिन्न विधाओं के संयोजकों का विशेष योगदान रहा।पूर्णिमा बनीं श्रेष्ठ अभिनेत्री, दीपांशु श्रेष्ठ अभिनेताहरियाणवी स्किट में शानदार अभिनय के लिए पूर्णिमा को श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। वहीं हरियाणवी नाटक विधा में दीपांशु ने श्रेष्ठ अभिनेता का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय प्रबंधन समिति के प्रधान अश्वनी शोरेवाला और अन्य पदाधिकारियों ने प्राचार्य, सांस्कृतिक विधाओं के संयोजकों और विद्यार्थियों को बधाई दी।कुलगुरु से प्राप्त की ट्रॉफीपारितोषिक वितरण समारोह में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. गगन मित्तल, सांस्कृतिक विधाओं के संयोजक डॉ. विजेंद्र कुमार, सहसंयोजिका डॉ. सुरुचि शर्मा और डॉ. राजीव शर्मा ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा से ट्रॉफी प्राप्त कीं। इस अवसर पर सभी विजेता विद्यार्थी और विभिन्न विधाओं के संयोजक मौजूद रहे।