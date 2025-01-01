Kaithal News: पंचायती राज इंजीनियर 7 को बंद रखेंगे काम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:28 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:28 AM IST
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कैथल। पंचायती राज विभाग के इंजीनियरों ने सरकार के प्रस्तावित रेशनलाइजेशन और पुनर्गठन के विरोध में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।
एक्सईएन अभिषेक नैन के नेतृत्व में पहुंचे पंचायती राज इंजीनियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग की। इंजीनियरों ने बताया कि प्रस्तावित बदलावों से विभाग का तकनीकी ढांचा कमजोर होने के साथ विकास कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। एसोसिएशन 7 सितंबर को जेई, एसडीओ और एक्सईएन काम नहीं करेंगे। इसके बाद 8 से 10 सितंबर तक जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा।
इंजीनियरों ने एक्सईएन को बीडीपीओ के अधीन करने, एसई व चीफ इंजीनियर के पद खत्म करने और करीब 130 जेई पदों में कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया। साथ ही एक्सईएन कार्यालय से डीडीओ पावर हटाने पर भी नाराजगी जताई।
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एक्सईएन अभिषेक नैन के नेतृत्व में पहुंचे पंचायती राज इंजीनियर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग की। इंजीनियरों ने बताया कि प्रस्तावित बदलावों से विभाग का तकनीकी ढांचा कमजोर होने के साथ विकास कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। एसोसिएशन 7 सितंबर को जेई, एसडीओ और एक्सईएन काम नहीं करेंगे। इसके बाद 8 से 10 सितंबर तक जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा।
इंजीनियरों ने एक्सईएन को बीडीपीओ के अधीन करने, एसई व चीफ इंजीनियर के पद खत्म करने और करीब 130 जेई पदों में कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया। साथ ही एक्सईएन कार्यालय से डीडीओ पावर हटाने पर भी नाराजगी जताई।
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