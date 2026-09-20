फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Inauguration of a hall built at a cost of 30 lakh at Brahmabhatt Seva Sadan.

Kaithal News: ब्रह्मभट्ट सेवा सदन में 30 लाख से बने हाॅल का उद्घाटन

Sun, 20 Sep 2026 11:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Inauguration of a hall built at a cost of 30 lakh at Brahmabhatt Seva Sadan.
ब्रह्मभट्ट सेवा सदन में नवनिर्मित हाल का उद्घाटन करते हुए चेयरपर्सन व अन्य। विज्ञ​प्ति
कैथल। ब्रह्मभट्ट सेवा सदन में करीब 30 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित हाॅल का उद्घाटन और शुभ मुहूर्त समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान सतीश राय ने की और मंच संचालन डॉ. अशोक भट्ट ने किया। ब्रह्मभट्ट समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मुख्यातिथि का पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत एवं सम्मान किया।
विज्ञापन

चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने समाज के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि ब्रह्मभट्ट भवन को सुविधायुक्त और सुंदर बनाने के लिए प्रधान सतीश राय एवं मा. रामपाल भट्ट लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भवन के विकास और सुंदरीकरण के कार्यों को नगर परिषद की ओर से प्राथमिकता दी जाएगी। सुरभि गर्ग ने बताया कि नगर परिषद की ओर से पहले ही करीब 20 से 30 लाख रुपये की लागत के दो टेंडर लगाए जा चुके हैं। इनमें से कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं। ब्रह्मभट्ट भवन में जल्द ही आधुनिक शौचालयों का निर्माण करवाया जाएगा।
विज्ञापन

विकास कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। समाज की ओर से दिए गए मांग पत्र पर भी उनके कार्यकाल में यथासंभव कार्य पूरे करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मभट्ट समाज के सम्मान और सुविधाओं के लिए वह लगातार प्रयासरत हैं। इस अवसर पर पार्षद महेश गोगिया, पार्षद सोनिया धीमान, पार्षद रजत थरेजा, विक्की शर्मा, हरिश भट्ट, आरकेएसडी स्कूल की प्रिंसिपल निवेदिता भट्ट, शीतल भट्ट, दीनानाथ भट्ट, अशोक भट्ट, राजेंद्र भट्ट और राधेश्याम भट्ट मौजूद रहे।

ब्रह्मभट्ट सेवा सदन में नवनिर्मित हाल का उद्घाटन करते हुए चेयरपर्सन व अन्य। विज्ञप्ति

ब्रह्मभट्ट सेवा सदन में नवनिर्मित हाल का उद्घाटन करते हुए चेयरपर्सन व अन्य। विज्ञप्ति

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed