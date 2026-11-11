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Kaithal News: दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति गिरफ्तार

Wed, 11 Nov 2026 11:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:36 PM IST
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Husband arrested on charges of dowry harassment
कैथल। दहेज की मांग को लेकर पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में सीवन थाना पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पंजाब के जिला पटियाला निवासी हरविंद्र सिंह के रूप में हुई। पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी की शादी 25 अक्तूबर 2021 को हरविंद्र सिंह के साथ हुई थी। शादी में परिवार ने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग इससे खुश नहीं थे। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। उसके साथ मारपीट भी की गई। पीड़िता की शिकायत के आधार पर सीवन थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। संवाद
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