Kaithal News: ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने किया प्रदर्शन

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मीटिंग के दौरान कर्मचारियों ने निगम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों और समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी जायज मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो यूनियन आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होगी। इस दौरान यूनिट प्रधान संदीप सैनी, यूनिट सचिव राकेश कुमार, स्वराज सिंह, सब यूनिट प्रधान धर्मवीर सिंह, सुदर्शन कुमार, प्रदीप, विनोद, सोहन, रामनिवास, महेंद्र, सुभाष, राकेश, राजेश उपस्थित रहे।

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गुहला-चीका। बिजली निगम के अधिकारियों के तानाशाही रवैये और कर्मचारियों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के विरोध में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से पहले दिन की गेट मीटिंग आयोजित कर रोष प्रदर्शन किया गया।