Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   All Haryana Power Corporation Workers' Union staged a protest

Kaithal News: ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने किया प्रदर्शन

Wed, 11 Nov 2026 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
All Haryana Power Corporation Workers' Union staged a protest
गुहला-चीका। बिजली निगम के अधिकारियों के तानाशाही रवैये और कर्मचारियों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के विरोध में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से पहले दिन की गेट मीटिंग आयोजित कर रोष प्रदर्शन किया गया।
विज्ञापन

मीटिंग के दौरान कर्मचारियों ने निगम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों और समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी जायज मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो यूनियन आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होगी। इस दौरान यूनिट प्रधान संदीप सैनी, यूनिट सचिव राकेश कुमार, स्वराज सिंह, सब यूनिट प्रधान धर्मवीर सिंह, सुदर्शन कुमार, प्रदीप, विनोद, सोहन, रामनिवास, महेंद्र, सुभाष, राकेश, राजेश उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed