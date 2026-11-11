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Kaithal News: कॉलेज में मनाया भाई दूज पर्व

Wed, 11 Nov 2026 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:38 PM IST
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Bhai Dooj festival celebrated at the college
राजौंद। किठाना कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भाई दूज मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। विद्यार्थियों को बताया गया कि यह पर्व भाई-बहन के अटूट रिश्ते, आपसी प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सुमन ढांडा ने कहा कि भारतीय त्योहार हमारी संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता की भावना विकसित होती है। संवाद
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