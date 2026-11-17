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किसान पर एक कनाल जमीन में अवशेष जलाने का आरोप है। ग्राम स्तरीय निगरानी कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कृषि विभाग ने पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस को दी शिकायत में कमेटी के सदस्य व पटवारी खुशनसीब ने बताया कि 16 नवंबर को गांव गढ़ी नजीर में फसल अवशेष जलाने की सूचना मिली थी। डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि किसान के खिलाफ कार्रवाई कर दी है।

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कैथल। जिले में पराली जलाने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में गुहला के गांव गढ़ी नजीर में खेत में धान के फसल अवशेष जलाने के आरोप में पुलिस ने किसान हरपाल सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।