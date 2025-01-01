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Kaithal News: तबादले के विरोध में बिजली कर्मचारियों की गेट मीटिंग

Fri, 25 Sep 2026 12:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:11 AM IST
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Electricity employees hold gate meeting to protest against transfers.
गेट मीटिंग कर रोष जताते कर्मचारी। विज्ञ​प्ति - फोटो : 1
पूंडरी। तबादलों के विरोध में एचएसईबी वर्कर यूनियन की सब यूनिट नंबर-1 पूंडरी की ओर से बुधवार को गेट मीटिंग आयोजित की गई। यूनियन पदाधिकारियों ने विभागीय अधिकारियों और विधायक के खिलाफ रोष जताते हुए कर्मचारियों की मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। यूनियन ने आगामी कार्यक्रम के तहत सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कार्य स्थगित रखने का निर्णय लिया है।
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गेट मीटिंग की अध्यक्षता सब यूनिट प्रधान प्रदीप कुमार सीए ने की जबकि मंच संचालन सचिव सुशील नैन ने किया। यूनियन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विभागीय नियमों के विपरीत कर्मचारियों पर दबाव बनाकर काम करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके कारण विधायक सतपाल जांबा की ओर से सुनील जेई और नरेश जेई का तबादला करवाए जाने से कर्मचारियों में रोष है। प्रधान प्रदीप कुमार ने कहा कि कर्मचारियों के साथ मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि विधायक और कार्यकारी अभियंता पूंडरी ने मनमाने आदेश वापस नहीं लिए तो यूनियन कार्यकारिणी के निर्देशानुसार आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गेट मीटिंग को धरना प्रदर्शन में बदलने के साथ शाम 5 बजे तक कार्य स्थगित रखने की चेतावनी दी गई।
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यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस दौरान जितेंद्र बाकल, राममेहर, हरिकिशन, सतबीर, प्रवीण बतान, राजेंद्र शर्मा, सुशील कुमार, यशपाल, जगवीर ढांडा, कुलदीप सिंह, नरेश जेई और सुनील जेई सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

गेट मीटिंग कर रोष जताते कर्मचारी। विज्ञप्ति

गेट मीटिंग कर रोष जताते कर्मचारी। विज्ञप्ति- फोटो : 1

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