फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   DC held a meeting with councilors and sanitation workers regarding the sanitation system.

Kaithal News: सफाई व्यवस्था को लेकर डीसी ने की पार्षदों और सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक

Tue, 01 Sep 2026 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
DC held a meeting with councilors and sanitation workers regarding the sanitation system.
कैथल। शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में उपायुक्त अपराजिता ने मंगलवार को नगर परिषद के पार्षदों, कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक की। उपायुक्त ने दोनों ही बैठकों में सभी पक्षों से अपील की कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर में लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी पार्षद वार्डाें में आमजन से बातचीत करें और उन्हें कम कचरा जनरेट करने के प्रति जागरूक करें।
विज्ञापन

साथ ही हड़ताल कर रहे कर्मचारी भी इस बात का ध्यान रखें कि कचरे के प्वाइंट के कारण विद्यार्थियों सहित अधिक रिहायशी क्षेत्रों में लोगों को परेशानी न हो। पार्षदों ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं कर्मचारियों ने आश्वासन दिया कि वे स्कूलों के आसपास के कचरा प्वाइंट को साफ करने में सहयोग करेंगे। वहीं डीसी ने अपने संदेश में आमजन से भी अपील की है कि स्थिति सामान्य होने तक लोग सूखे कचरे को सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर न फेंके।
विज्ञापन

एसपी मनप्रीत सिंह सूदन ने पार्षदों का आश्वासन दिया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। यदि कोई भी ऐसा करता पाया जाता है तो पार्षद सबूतों के साथ शिकायत दें। पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पार्षदों ने अपने-अपने वार्ड में सफाई के संबंध में आ रही संबंधित समस्याएं रखीं। इसमें डोर टू डोर के वाहन को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाए जाने और कचरा प्वाइंट साफ करते हुए पर्याप्त पुलिस बल की मांग की। डीसी अपराजिता सहित एसपी मनप्रीत सिंह सूदन ने नियमानुसार हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में नगर परिषद चेयरमैन सुरभि गर्ग व डीएमसी कपिल शर्मा भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

सफाई कर्मचारियों ने दिया सफाई में सहयोग का आश्वासन
इसके बाद डीसी अपराजिता ने अपने कार्यालय में सफाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इसमें सफाई कर्मचारियों की ओर से उनके प्रतिनिधि शिवचरण, श्याम लाल कल्याण सहित अन्य ने समस्याएं रखीं। इसमें मुख्य रूप से चार माह से लंबित 160 कर्मचारियों का मानदेय दिए जाने सहित अन्य मांगें रखीं। डीसी ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सक्षम अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। डीसी अपराजिता ने कहा कि हड़ताल के कारण कई स्कूलों के बाहर कचरे के ढेर लग गए हैं। कर्मचारी अपनी मांग उठाएं लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी को उनकी वजह से परेशानी न हो। कर्मचारी संघ के नेताओं ने डीसी को आश्वासन दिया कि स्कूलों के निकट यदि किसी जगह बच्चों को परेशानी है तो ऐसे प्वाइंट को साफ करवाने में वे सहयोग करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed