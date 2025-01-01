Kaithal News: नरवल बस अड्डे के पास कार अनियंत्रित होकर झाड़ियों में उतरी, एक घायल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:02 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:02 AM IST
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राजौंद। गांव नरवल बस अड्डे के नजदीक शनिवार शाम कैथल की ओर से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा उतरी। हादसे के समय कार में छह लोग सवार थे। हादसे में एक व्यक्ति को चोटें आईं जबकि अन्य लोग सुरक्षित हैं।
हादसे की सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को राजौंद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल की हालत को देखते हुए कैथल रेफर कर दिया। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। संवाद
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हादसे की सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को राजौंद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल की हालत को देखते हुए कैथल रेफर कर दिया। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। संवाद
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