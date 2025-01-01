Kaithal News: राजकीय आईटीआई में रक्तदान शिविर लगाया, 48 यूनिट रक्त एकत्रित

विज्ञापन

कैथल। सेवा संकल्प अभियान के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कैथल में रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर का आयोजन भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी कैथल और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर में करीब 250 छात्र-छात्राओं की जांच की गई जबकि करीब 60 विद्यार्थियों ने रक्तदान के लिए पंजीकरण करवाया। इनमें से 48 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के प्रधानाचार्य एवं जिला युवा समन्वयक अधिकारी सतीश मच्छाल ने की। उन्होंने रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि रक्तदान पुनीत कार्य है और जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। शिविर में विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रधानाचार्य ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उप प्रधानाचार्य पंकज नफरिया, प्रमोद कुमार सहित संस्थान के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।