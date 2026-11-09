Kaithal News: ज्ञान दान बुक बैंक में वेदों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक की 4600 किताबें, मुफ्त में पढ़ने और घर ले जाने की सुविधा

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उपायुक्त अपराजिता के मार्गदर्शन में संचालित इस पहल की देखरेख की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। शहर के नागरिकों, अधिकारियों और लोगों के सहयोग से यहां लगातार पुस्तकें एकत्रित की जा रही हैं। पुस्तक दान करने वाले लोगों के सहयोग से बुक बैंक में किताबों का संग्रह लगातार बढ़ रहा है।वेदों से लेकर आधुनिक विज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं तक की पुस्तकेंइस बुक बैंक की खासियत यह है कि यहां केवल स्कूली पाठ्यक्रम या प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें ही नहीं, बल्कि प्राचीन वेदों, भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, आधुनिक विज्ञान और नई पीढ़ी की रुचि से जुड़ी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। यूपीएससी, एचपीएससी, नीट, जेईई, सीयूईटी, सीईटी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, सीए, सैनिक स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अध्ययन सामग्री मौजूद है। इस तरह जेन जी से लेकर बुजुर्गों तक के लिए यहां उनकी रुचि और जरूरत के अनुसार किताबें उपलब्ध हैं।60 सीटों वाले वातानुकूलित हॉल में मुफ्त पढ़ाईबुक बैंक में विद्यार्थियों के बैठकर पढ़ने के लिए 60 सीटों की व्यवस्था की गई है। पूरा हॉल वातानुकूलित है, जहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्यार्थी बैठकर बिना किसी शुल्क के पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन शाम 3 से 5 बजे तक विद्यार्थियों को किताबें जारी की जाती हैं। जारी की गई पुस्तक एक माह के भीतर वापस करनी होती है। जरूरत पड़ने पर विद्यार्थी इसे एक माह के लिए रिन्यू भी करवा सकते हैं।लगातार बढ़ाया जा रहा पुस्तकालय का दायराज्ञान दान पुस्तकालय के नोडल अधिकारी छतरपाल ने बताया कि यहां हर आयु वर्ग के लोगों के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं। शहर के लोगों और प्रशासन के सहयोग से पुस्तकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में पुस्तकालय में सुविधाओं का विस्तार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। उनका कहना है कि इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों और पाठकों तक ज्ञान की पहुंच बनाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति किताबों के अभाव में पढ़ाई से वंचित न रहे।