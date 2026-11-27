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जींद। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में इंडिपेंडेंट यूथ फ्रंट की ओर से संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता कलवंत सिंह ने कहा कि संविधान की सफलता उसके पालन और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ईमानदारी पर निर्भर करती है। युवाओं को संविधान के अधिकारों, कर्तव्यों और मूल्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। डॉ. उमेश ने समानता और बंधुत्व को संविधान की मूल भावना बताते हुए इन्हें जीवन में अपनाने पर जोर दिया। आईवाईएफ के संस्थापक अध्यक्ष अमित आदिवाल ने युवाओं को स्वतंत्र विचार, शिक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक करना संगठन का उद्देश्य बताया। इस दौरान ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉ. आंबेडकर के जीवन एवं संघर्ष पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। संवाद