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Jind News: 30 लीटर कच्ची शराब के साथ युवक गिरफ्तार

Wed, 14 Oct 2026 11:43 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:43 PM IST
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Youth arrested with 30 litres of raw liquor
जींद। सीआईए स्टाफ सफीदों की टीम ने आफताबगढ़ गांव के पास से रोहड निवासी वीर सिंह को 30 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सीआईए स्टाफ सफीदों प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि उनकी टीम मंगलवार शाम को आफताबगढ़ बस अड्डे पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध देसी शराब निकालकर बेचता है। इस समय आफताबगढ़ से रोहड जाने वाले रास्ते पर शराब लेकर खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां नीले रंग की प्लास्टिक कैनी लिए एक युवक दिखाई दिया। पुलिस ने उसे पकड़ कर उसकी तलाशी ली तो कैनी से 30 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। थाना प्रभारी चंद्रपाल ने बताया कि इस मामले में हरियाणा आबकारी अधिनियम की धारा 61-4-20 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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