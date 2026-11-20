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सभाओं को संबोधित करते हुए सीटू नेता कपूर सिंह, पवन, राजबाला और जगवंती ने कहा कि चारों लेबर कोड लागू होने से मजदूरों के नौकरी की सुरक्षा, ट्रेड यूनियन बनाने, सामूहिक संघर्ष और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने मांग की कि चारों लेबर कोड रद्द कर पुराने 29 श्रम कानून बहाल किए जाएं।नेताओं ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के बीच मजदूरों को सम्मानजनक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आंगनवाड़ी, आशा और मिड-डे मील वर्करों से नियमित कर्मचारियों की तरह काम लिया जाता है, लेकिन उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा।उन्होंने सभी स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और निर्माण मजदूरों के बंद पड़े पोर्टल को सुचारु रूप से चलाकर लंबित योजनाओं का लाभ देने की मांग भी उठाई। सीटू नेताओं ने कहा कि मजदूरों की मांग है कि 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशें लागू की जाएं। सभी मजदूरों को 42 हजार रुपये मासिक न्यूनतम वेतन और 21 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाए।इसके अलावा ठेका प्रथा बंद कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और निर्माण मजदूरों की लंबित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जारी किया जाए। इस अवसर पर जयपाल, राकेश, राजू, सुरेश, बलिंद्र चौकीदार, कमलेश, भतेरी और नीलम मौजूद रहे।