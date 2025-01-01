Jind News: सर्वोदय संकल्प शिविर में कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार का दिया मंत्र
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:00 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:00 AM IST
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जींद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हरियाणा के तत्वावधान में पिल्लूखेड़ा मंडी स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित दो दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर का समापन हुआ। इस दौरान पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने, संगठन विस्तार और कांग्रेस की विचारधारा के प्रचार-प्रसार को लेकर मंथन किया गया।
शिविर का आयोजन जिला अध्यक्ष विजेंद्र ढाठरथ के संयोजन में किया गया। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष फोम लाल फिरोजपुर, प्रदेश संगठन महामंत्री जसबीर सिंह पुनिया और राष्ट्रीय प्रशिक्षक विकास बुडानिया ने कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्यप्रणाली, कांग्रेस की विचारधारा और पंचायती राज व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया।
उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की गांव स्तर पर सक्रिय भूमिका जरूरी है। शिविर में संगठन को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।
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इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष निर्मल चौहान, राज्य महासचिव संजय मलिक, राजीव श्योराण, राज्य सचिव कुलदीप सिंह, पूर्व विधायक सुभाष गांगोली, जिला अध्यक्ष ऋषिपाल हैबतपुर, सांसद प्रतिनिधि वजीर गांगोली, रणबीर भुसलाना, विक्रम कुंडू, बलजीत समरा, बलवान बाल्मीकि, सुरेंद्र राणा, हैप्पी कालवा, विजयपाल सरपंच, पवन दुहन, सुमन बिटानी, देवी सिंह रोड, सत्यवान शर्मा, अनिल खटकड़ और ईश्वर अलेवा मौजूद रहे।
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शिविर का आयोजन जिला अध्यक्ष विजेंद्र ढाठरथ के संयोजन में किया गया। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष फोम लाल फिरोजपुर, प्रदेश संगठन महामंत्री जसबीर सिंह पुनिया और राष्ट्रीय प्रशिक्षक विकास बुडानिया ने कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्यप्रणाली, कांग्रेस की विचारधारा और पंचायती राज व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के संबंध में मार्गदर्शन दिया।
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उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की गांव स्तर पर सक्रिय भूमिका जरूरी है। शिविर में संगठन को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।
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इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष निर्मल चौहान, राज्य महासचिव संजय मलिक, राजीव श्योराण, राज्य सचिव कुलदीप सिंह, पूर्व विधायक सुभाष गांगोली, जिला अध्यक्ष ऋषिपाल हैबतपुर, सांसद प्रतिनिधि वजीर गांगोली, रणबीर भुसलाना, विक्रम कुंडू, बलजीत समरा, बलवान बाल्मीकि, सुरेंद्र राणा, हैप्पी कालवा, विजयपाल सरपंच, पवन दुहन, सुमन बिटानी, देवी सिंह रोड, सत्यवान शर्मा, अनिल खटकड़ और ईश्वर अलेवा मौजूद रहे।