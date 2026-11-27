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जींद। जुलाना में देवरड़ फाटक के पास ब्राह्मणवास रोड पर वीरवार दोपहर हाईड्रा से रेल की लोहे की लाइन उतारते समय करंट लगने से राजनगर निवासी 42 वर्षीय मजदूर राजेश की मौत हो गई। पुलिस ने हाईड्रा चला रहे आरा मशीन मालिक रोहताश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। राजनगर निवासी सुमित ने एफआईआर में बताया कि वह पेहवा के सरकारी स्कूल में कुश्ती कोच हैं। उनके पिता राजेश पिछले तीन-चार महीने से नरवाना रोड स्थित रोहताश की आरा मशीन पर काम कर रहे थे। वीरवार को भी वह रोजाना की तरह काम पर गए थे। दोपहर करीब 12:30 बजे उसके चाचा महेंद्र ने फोन कर बताया कि जुलाना में रेलवे का सामान उतारते समय उनके पिता को करंट लग गया है। सूचना मिलते ही वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जुलाना के नागरिक अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसके पिता को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी कमल सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है और रोहताश को नामजद करते हुए उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।