फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Work will be suspended in courts across the state from today in protest against the assault on an advocate.

Jind News: अधिवक्ता से मारपीट के विरोध में आज से प्रदेशभर की कोर्ट में रहेगा वर्क सस्पेंड

Fri, 09 Oct 2026 02:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Work will be suspended in courts across the state from today in protest against the assault on an advocate.
फोटो 08जेएनडी17-जिला बार में आयोजित बैठक में मौजूद अ​धिवक्ता। संवाद - फोटो : shiv tripathi
जींद। सफीदों बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता पर हुए हमले के विरोध में शुक्रवार को प्रदेशभर की जिला एवं उपमंडल बार एसोसिएशनों व चंडीगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से वर्क सस्पेंड करने की अपील की है। ऐसे में प्रदेशभर कोर्ट में शुक्रवार को वर्क सस्पेंड रखा जाएगा।
विज्ञापन

बार एसोसिएशन सफीदों के प्रधान सोहन सिंह, उपप्रधान शालिनी गुप्ता, सचिव बलिंद्र सिंह बैरागी और सहसचिव मुस्कान चौहान ने कहा कि अधिवक्ता परवीन बूरा 16 सितंबर की रात अपने गांव से संबंधित बिजली की समस्या को लेकर बिजली निगम के स्टेशन पर गए थे।
विज्ञापन

आरोप है कि वहां उनके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद से अधिवक्ता समुदाय में रोष है। सफीदों, जींद जिला बार और नरवाना बार एसोसिएशन में भी 20 सितंबर से मामले को लेकर वर्क सस्पेंड चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बावजूद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर अधिवक्ताओं में नाराजगी है। मुख्य आरोपियों में शामिल मनीष अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए जांच निष्पक्ष और शीघ्र पूरी हो और आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की गई। इस अवसर पर पूर्व प्रधान विकास लोहान, पूर्व प्रधान रामपाल राणा, सतीश गिल, अरविंद लाठर भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed