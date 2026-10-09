Jind News: अधिवक्ता से मारपीट के विरोध में आज से प्रदेशभर की कोर्ट में रहेगा वर्क सस्पेंड

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बार एसोसिएशन सफीदों के प्रधान सोहन सिंह, उपप्रधान शालिनी गुप्ता, सचिव बलिंद्र सिंह बैरागी और सहसचिव मुस्कान चौहान ने कहा कि अधिवक्ता परवीन बूरा 16 सितंबर की रात अपने गांव से संबंधित बिजली की समस्या को लेकर बिजली निगम के स्टेशन पर गए थे।आरोप है कि वहां उनके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद से अधिवक्ता समुदाय में रोष है। सफीदों, जींद जिला बार और नरवाना बार एसोसिएशन में भी 20 सितंबर से मामले को लेकर वर्क सस्पेंड चल रहा है।इसके बावजूद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर अधिवक्ताओं में नाराजगी है। मुख्य आरोपियों में शामिल मनीष अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए जांच निष्पक्ष और शीघ्र पूरी हो और आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की गई। इस अवसर पर पूर्व प्रधान विकास लोहान, पूर्व प्रधान रामपाल राणा, सतीश गिल, अरविंद लाठर भी मौजूद रहे।