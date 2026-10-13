फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Work suspended at the District Bar in protest against the assault on an advocate.

Jind News: अधिवक्ता से मारपीट के विरोध में जिला बार में वर्क सस्पेंड

Tue, 13 Oct 2026 02:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Work suspended at the District Bar in protest against the assault on an advocate.
जींद। अधिवक्ता प्रवीण बूरा से मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में सोमवार को भी जिला व उपमंडल बार एसोसिएशनों में वर्क सस्पेंड रहा। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इससे अदालतों में न्यायिक कार्य प्रभावित रहा।
विज्ञापन

बार एसोसिएशन सफीदों के प्रधान परषोतम राणा, उपप्रधान सोहन सिंह, उपप्रधान शालिनी गुप्ता, सचिव बलिंद्र सिंह बैरागी और सहसचिव मुस्कान चौहान ने बताया कि 16 सितंबर की रात अधिवक्ता प्रवीण बूरा अपने गांव से जुड़ी बिजली की समस्या के संबंध में बिजली निगम के स्टेशन पर गए थे। आरोप है कि वहां उनके साथ मारपीट की गई।
विज्ञापन

घटना के विरोध में 20 सितंबर से जींद जिला, सफीदों और नरवाना बार एसोसिएशन की ओर से वर्क सस्पेंड किया जा रहा है। इसके बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से अधिवक्ताओं में रोष है। उन्होंने बताया कि मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल मनीष की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पहले जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और निष्पक्ष एवं शीघ्र जांच पूरी कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed