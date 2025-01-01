Jind News: दो साल से नहीं मिला मदर ग्रुप की महिलाओं को मेहनताना, जताया रोष
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:36 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:36 AM IST
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जींद। नगूरां गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाली मदर ग्रुप की महिलाओं को करीब दो साल से मेहनताना नहीं मिला है। भुगतान अटका होने से महिलाओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के उच्चाधिकारियों से बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग की है।
मदर ग्रुप की महिलाओं सुदेश, पूनम, बिमला, आशा, सरोज, रामरति, प्रीति, ओमी, रतो, किरण और बीरो ने बताया कि वे लंबे समय से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रही हैं। इसके बदले उन्हें प्रति बच्चा 1.60 रुपये मेहनताना दिया जाता है, लेकिन पिछले करीब दो साल से भुगतान नहीं हुआ। महिलाओं का कहना है कि वे कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत करवा चुकी हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ।
दो महीने पहले भेजे थे कागजात
महिला एवं बाल विकास विभाग अलेवा की सरोजबाला ने बताया कि करीब दो महीने पहले मदर ग्रुप की महिलाओं के मेहनताने से संबंधित कागजात तैयार कर जींद स्थित विभाग के उच्चाधिकारियों को भेज दिए गए थे। बजट जारी हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी उच्चाधिकारी ही दे सकते हैं। उनकी ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं।
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मदर ग्रुप की महिलाओं सुदेश, पूनम, बिमला, आशा, सरोज, रामरति, प्रीति, ओमी, रतो, किरण और बीरो ने बताया कि वे लंबे समय से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रही हैं। इसके बदले उन्हें प्रति बच्चा 1.60 रुपये मेहनताना दिया जाता है, लेकिन पिछले करीब दो साल से भुगतान नहीं हुआ। महिलाओं का कहना है कि वे कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत करवा चुकी हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ।
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दो महीने पहले भेजे थे कागजात
महिला एवं बाल विकास विभाग अलेवा की सरोजबाला ने बताया कि करीब दो महीने पहले मदर ग्रुप की महिलाओं के मेहनताने से संबंधित कागजात तैयार कर जींद स्थित विभाग के उच्चाधिकारियों को भेज दिए गए थे। बजट जारी हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी उच्चाधिकारी ही दे सकते हैं। उनकी ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं।
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