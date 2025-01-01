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मदर ग्रुप की महिलाओं सुदेश, पूनम, बिमला, आशा, सरोज, रामरति, प्रीति, ओमी, रतो, किरण और बीरो ने बताया कि वे लंबे समय से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रही हैं। इसके बदले उन्हें प्रति बच्चा 1.60 रुपये मेहनताना दिया जाता है, लेकिन पिछले करीब दो साल से भुगतान नहीं हुआ। महिलाओं का कहना है कि वे कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत करवा चुकी हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ।महिला एवं बाल विकास विभाग अलेवा की सरोजबाला ने बताया कि करीब दो महीने पहले मदर ग्रुप की महिलाओं के मेहनताने से संबंधित कागजात तैयार कर जींद स्थित विभाग के उच्चाधिकारियों को भेज दिए गए थे। बजट जारी हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी उच्चाधिकारी ही दे सकते हैं। उनकी ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं।