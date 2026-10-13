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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Women burned the MLA's effigy at the protest site.

Jind News: धरना स्थल पर महिलाओं ने फूंका विधायक का पुतला

Tue, 13 Oct 2026 02:40 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:40 AM IST
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Women burned the MLA's effigy at the protest site.
अनशन पर बैठीं महिलाओं का गुस्सा सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम के खिलाफ फूट उठा। महिलाओं में धरना स्थल के सामने नारेबाजी करते हुए विधायक रामकुमार गौतम का पुतला दहन किया। रविवार को पुरुषों ने प्रदेश सरकार के पुतले का दहन किया था। महिला सुनीता, कविता, दर्शना आदि ने कहा कि पिछले 22 दिन से एक भी दिन विधायक धरना स्थल पर नहीं आए ओर उन्हीं के कहने पर अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। वह आरोपियों का साथ दे रहे हैं।
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