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उचाना। दिल्ली-पटियाला नेशनल हाईवे पर पुलिस थाना के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार बड़ौदा निवासी सुनीता (34) की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। शनिवार को सुनीता पति लाल सिंह के साथ दवा लेने के लिए नरवाना के अंबरसर गांव गई थी। दवा लेने के बाद दोनों बाइक पर सवार होकर वापस बड़ौदा गांव लौट रहे थे। जब वह हाईवे पर पुलिस थाने के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक ट्रक की बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर लगने से सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद उसे नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी राजू सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। महिला के पति लाल सिंह की शिकायत पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।