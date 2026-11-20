विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बाबा मस्तनाथ गोशाला के रास्ते पर पोल लगाने और उनकी नींव तैयार करने के लिए 12 लाख 71 हजार 402 रुपये का टेंडर जारी किया गया है। अभी इस मार्ग पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने से रात के समय पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती है। अंधेरे में सड़क पर गड्ढे, सामने से आने वाले वाहन और रास्ते में मौजूद अवरोध दिखाई नहीं देने से दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।स्ट्रीट लाइट के पोल लगने से इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों, आसपास के निवासियों और गोशाला आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। आसपास की आबादी और इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नगर परिषद ने 19 नवंबर को टेंडर जारी किया है। यह निविदा केवल लेबर कोऑपरेटिव (एलसी) सोसायटियों के लिए है। 26 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे, जबकि 27 नवंबर को टेंडर खोला जाएगा। काम पूरा करने के लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।शहर में लोगों की सुविधा के लिए जरूरी स्थानों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जा रही है। वार्ड 29 में इस मार्ग पर पोल लगने से रात के समय आवागमन सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। नगर परिषद का प्रयास है कि शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाएं।