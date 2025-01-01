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ग्रामीणों सुभाष, रमेश, सुशील, प्रदीप, कुलदीप सहित अन्य लोगों ने बताया कि गांव में काफी समय से बड़ी मक्खियों की भरमार है। इससे लोगों और पशुओं में बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। खाने-पीने की चीजें खुली छोड़ते ही उन पर मक्खियां बैठ जाती हैं। प्रकोप से बचने के लिए लोगों को घरों में मच्छरदानी लगानी पड़ रही हैं।ग्रामीणों के अनुसार गांव के आसपास बनी हैचरियों और मुर्गी फार्मों में जमा बीट, गंदगी और सड़े जैविक पदार्थ मक्खियों के पनपने का कारण हो सकते हैं। मक्खियों के कारण भोजन और पानी दूषित होने से पेट संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुर्गी फार्मों की जांच करवाकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और मक्खियों के प्रकोप से निजात दिलाने की मांग की।