Jind News: मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के लिए ग्रामीणों को किया जागरूक

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जींद। उप स्वास्थ्य केंद्र रिटोली में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से मच्छरजनित बीमारियों और स्वाइन फ्लू से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान फीवर मास सर्वे किया गया और बुखार से पीड़ित मरीजों की रक्त पट्टिकाएं बनाकर जांच के लिए लैब भेजी गई।स्वास्थ्य कर्मचारी निर्मल सिंह मोरखी, आनंद शर्मा और पूजा शर्मा ने ग्रामीणों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि घरों और आसपास पानी जमा होने से मच्छरों का प्रजनन बढ़ता है। इसलिए कूलर, गमले, टायर, पानी की टंकियों और अन्य बर्तनों की नियमित सफाई करने तथा उन्हें ढककर रखने की जरूरत है। उन्होंने पूरी बाजू के कपड़े पहनने, मच्छरदानी का प्रयोग करने और घरों में मच्छररोधी साधनों का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रेरित किया गया। निर्मल सिंह मोरखी ने बताया कि तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द और उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच करवानी चाहिए। इस दौरान सरोज, संतोष, आशा वर्कर मूर्ति मौजूद रही। संवाद