आगजनी से बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता जरूरी : एसडीएम
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:10 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:10 AM IST
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सफीदों। सेवा संकल्प अभियान के तहत वीरवार को लघु सचिवालय में फायर सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम एवं मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें दमकल विभाग की टीम ने आग से बचाव, आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी और अग्निशामक यंत्रों के इस्तेमाल का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।
एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने कहा कि आगजनी की घटनाओं में जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए सतर्कता और जागरूकता बेहद जरूरी है। छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। फायर सेफ्टी नियमों की जानकारी और समय पर उठाए गए सही कदम से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक-से-अधिक लोगों को सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे आग से बचाव के नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
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मॉक ड्रिल के दौरान दमकल कर्मियों ने बताया कि आग लगने पर घबराने के बजाय संयम से काम लेना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर तुरंत दमकल विभाग को सूचना देनी चाहिए। टीम ने अग्निशामक यंत्र चलाने का तरीका समझाते हुए सुरक्षित दूरी और हवा की दिशा का ध्यान रखने की जानकारी दी। साथ ही घरों, दुकानों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर अग्निशमन उपकरण उपलब्ध रखने तथा उनका नियमित रखरखाव करने पर जोर दिया।
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एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने कहा कि आगजनी की घटनाओं में जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए सतर्कता और जागरूकता बेहद जरूरी है। छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। फायर सेफ्टी नियमों की जानकारी और समय पर उठाए गए सही कदम से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
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उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक-से-अधिक लोगों को सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे आग से बचाव के नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
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मॉक ड्रिल के दौरान दमकल कर्मियों ने बताया कि आग लगने पर घबराने के बजाय संयम से काम लेना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर तुरंत दमकल विभाग को सूचना देनी चाहिए। टीम ने अग्निशामक यंत्र चलाने का तरीका समझाते हुए सुरक्षित दूरी और हवा की दिशा का ध्यान रखने की जानकारी दी। साथ ही घरों, दुकानों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर अग्निशमन उपकरण उपलब्ध रखने तथा उनका नियमित रखरखाव करने पर जोर दिया।