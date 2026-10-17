आगजनी से बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता जरूरी : एसडीएम

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एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने कहा कि आगजनी की घटनाओं में जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए सतर्कता और जागरूकता बेहद जरूरी है। छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। फायर सेफ्टी नियमों की जानकारी और समय पर उठाए गए सही कदम से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक-से-अधिक लोगों को सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे आग से बचाव के नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।मॉक ड्रिल के दौरान दमकल कर्मियों ने बताया कि आग लगने पर घबराने के बजाय संयम से काम लेना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर तुरंत दमकल विभाग को सूचना देनी चाहिए। टीम ने अग्निशामक यंत्र चलाने का तरीका समझाते हुए सुरक्षित दूरी और हवा की दिशा का ध्यान रखने की जानकारी दी। साथ ही घरों, दुकानों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर अग्निशमन उपकरण उपलब्ध रखने तथा उनका नियमित रखरखाव करने पर जोर दिया।