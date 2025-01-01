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नरवाना। सोनिपत के युवा खिलाड़ी वंश ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हैंड टू हैंड फाइट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। 16 से 23 नवंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में वंश ने 16-17 आयु वर्ग के 50 किलोग्राम भार वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया। वंश की इस उपलब्धि में नरवाना के कोच अनिता सैनी का मार्गदर्शन अहम रहा। हैंड टू हैंड स्पोर्ट्स फेडरेशन हरियाणा के सीनियर प्रेसिडेंट राजेंद्र गुप्ता अमरगढ़ वाला ने खिलाड़ी को बधाई देते हुए इसे प्रदेश के लिए गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लड़के-लड़कियों के लिए हैंड टू हैंड फाइट प्रतियोगिताएं शुरू करवाने की योजना है।