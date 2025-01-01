Jind News: पालवां में बनेगा दो मंजिला भगवान वाल्मीकि भवन व छात्रावास

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स्वामी वजीरानंद सरस्वती ने कहा कि बांगर क्षेत्र में भगवान वाल्मीकि भवन का निर्माण समाज के लिए महत्वपूर्ण पहल है। इसे केवल सामाजिक कार्यक्रमों तक सीमित न रखकर शिक्षा, रोजगार और युवाओं के मार्गदर्शन का केंद्र बनाया जाना चाहिए। उन्होंने समाजसेवियों से निर्माण कार्य में सहयोग करने की अपील की।सत्यवान ढिलौड़ ने कहा कि उचाना में बनने वाला भवन प्रदेश के भव्य वाल्मीकि भवनों में शामिल होगा और समाज को एक मजबूत मंच उपलब्ध करवाएगा। भवन निर्माण के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और उचाना विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री ने 31-31 लाख रुपये, जबकि असंध विधायक योगेंद्र राणा और बवानी खेड़ा विधायक कपूर वाल्मीकि ने 11-11 लाख रुपये की ग्रांट देने की घोषणा की। भारतभूषण टांक और रणधीर श्योकंद ने भी 51-51 हजार रुपये का सहयोग दिया।कार्यक्रम में सामाजिक एकजुटता की अनूठी तस्वीर देखने को मिली। विभिन्न गांवों से ग्रामीण अपने घरों से एक-एक ईंट लेकर पहुंचे। इन ईंटों को स्वामी वजीरानंद सरस्वती से स्पर्श करवाकर भवन की नींव में रखा गया। महिलाओं और बच्चों ने भी उत्साह से भागीदारी निभाई। इस अवसर पर हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन भारतभूषण टांक, दाड़न खाप चबूतरा पालवां के प्रधान रणधीर श्योकंद, संजीव वैद, शिक्षाविद् रामचंद्र अत्री, सरपंच ओमप्रकाश छात्तर मौजूद रहे।