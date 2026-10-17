Jind News: जिले के पहलवानों के ट्रायल 17 व 18 अक्तूबर को लिजवाना कलां में
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:06 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:06 AM IST
विज्ञापन
जींद। जिला खेल विभाग की ओर से राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिताओं के लिए जिले के पहलवानों के चयन ट्रायल 17 और 18 अक्तूबर को माहिर कुश्ती अकादमी लिजवाना कलां में होगा।
जिला खेल अधिकारी रामपाल ने बताया कि इन ट्रायल के आधार पर चयनित पहलवान पलवल में 22 से 24 अक्तूबर तक होने वाली राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती अखाड़ा, कुमार-कुमारी और केसरी दंगल प्रतियोगिता व सोनीपत के राई में 29 अक्तूबर से एक नवंबर तक होने वाली अंडर-17 और अंडर-19 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ट्रायल में लड़कों के अंडर-17, अंडर-20 और सीनियर आयु वर्ग के साथ लड़कियों के अंडर-17, अंडर-20 और सीनियर वर्ग के पहलवानों का चयन किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
जिला खेल अधिकारी रामपाल ने बताया कि इन ट्रायल के आधार पर चयनित पहलवान पलवल में 22 से 24 अक्तूबर तक होने वाली राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती अखाड़ा, कुमार-कुमारी और केसरी दंगल प्रतियोगिता व सोनीपत के राई में 29 अक्तूबर से एक नवंबर तक होने वाली अंडर-17 और अंडर-19 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ट्रायल में लड़कों के अंडर-17, अंडर-20 और सीनियर आयु वर्ग के साथ लड़कियों के अंडर-17, अंडर-20 और सीनियर वर्ग के पहलवानों का चयन किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन