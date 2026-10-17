Jind News: जिले के पहलवानों के ट्रायल 17 व 18 अक्तूबर को लिजवाना कलां में

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जिला खेल अधिकारी रामपाल ने बताया कि इन ट्रायल के आधार पर चयनित पहलवान पलवल में 22 से 24 अक्तूबर तक होने वाली राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती अखाड़ा, कुमार-कुमारी और केसरी दंगल प्रतियोगिता व सोनीपत के राई में 29 अक्तूबर से एक नवंबर तक होने वाली अंडर-17 और अंडर-19 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ट्रायल में लड़कों के अंडर-17, अंडर-20 और सीनियर आयु वर्ग के साथ लड़कियों के अंडर-17, अंडर-20 और सीनियर वर्ग के पहलवानों का चयन किया जाएगा। संवाद