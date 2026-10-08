Jind News: खेल महाकुंभ के लिए जींद में होंगे 21 खेलों के ट्रायल
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:46 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:46 AM IST
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जींद। खेल महाकुंभ में दमखम दिखाने का खिलाड़ियों को मौका मिलने जा रहा है। राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ-2026 के तहत जिले में 21 खेलों के लिए 9 से 15 अक्तूबर तक अलग-अलग स्थानों पर ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। पुरुष और महिला खिलाड़ियों की ओपन कैटेगरी में होने वाले इन ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर जिलास्तरीय खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।
जिला खेल अधिकारी रामपाल ने बताया कि रोइंग के ट्रायल नौ और 10 अक्तूबर को छोटूराम स्पोर्ट्स क्लब, हैबतपुर में होंगे। बॉक्सिंग के ट्रायल 10 अक्तूबर को नवदीप स्टेडियम नरवाना में होंगे। इसके बाद 12 अक्तूबर को तीरंदाजी के ट्रायल एकलव्य स्टेडियम जींद, एथलेटिक्स के नवदीप स्टेडियम नरवाना, कैनोइंग के गांव पिंडारा, फुटबॉल के अर्जुन स्टेडियम जींद, तैराकी के गांव रामराय, कुश्ती के अर्जुन स्टेडियम जींद, वॉलीबॉल के अर्जुन स्टेडियम और वुशु के नवदीप स्टेडियम नरवाना में होंगे।
13 अक्तूबर को साइकलिंग के ट्रायल राजकीय मिडिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनपुरा, भारोत्तोलन के द्रोणाचार्य द जिम, रामराय रोड सफीदों और ताइक्वांडो के अर्जुन स्टेडियम जींद में होंगे।
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14 अक्तूबर को बास्केटबॉल के ट्रायल तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल भंभेवा, जूडो के एकलव्य स्टेडियम जींद, कबड्डी के अर्जुन स्टेडियम जींद में होंगे। संवाद
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जिला खेल अधिकारी रामपाल ने बताया कि रोइंग के ट्रायल नौ और 10 अक्तूबर को छोटूराम स्पोर्ट्स क्लब, हैबतपुर में होंगे। बॉक्सिंग के ट्रायल 10 अक्तूबर को नवदीप स्टेडियम नरवाना में होंगे। इसके बाद 12 अक्तूबर को तीरंदाजी के ट्रायल एकलव्य स्टेडियम जींद, एथलेटिक्स के नवदीप स्टेडियम नरवाना, कैनोइंग के गांव पिंडारा, फुटबॉल के अर्जुन स्टेडियम जींद, तैराकी के गांव रामराय, कुश्ती के अर्जुन स्टेडियम जींद, वॉलीबॉल के अर्जुन स्टेडियम और वुशु के नवदीप स्टेडियम नरवाना में होंगे।
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13 अक्तूबर को साइकलिंग के ट्रायल राजकीय मिडिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनपुरा, भारोत्तोलन के द्रोणाचार्य द जिम, रामराय रोड सफीदों और ताइक्वांडो के अर्जुन स्टेडियम जींद में होंगे।
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14 अक्तूबर को बास्केटबॉल के ट्रायल तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल भंभेवा, जूडो के एकलव्य स्टेडियम जींद, कबड्डी के अर्जुन स्टेडियम जींद में होंगे। संवाद