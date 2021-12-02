Jind News: अलेवा के सरपंच को गोली से मारने की धमकी

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सरपंच विनोद कुमार ने शिकायत में बताया कि वह गांव में सीवरेज पाइपलाइन डलवाने के लिए ग्रामीणों के साथ भिवानी जिले के तालू धनाना स्थित संत रामपाल के पास पर्चा लेने गए थे। वहां से लौटने के बाद कुछ लोगों ने उनके वहां जाने पर आपत्ति जताई थी। इस बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते सात अक्तूबर की शाम उनके मोबाइल फोन पर दो अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय नंबरों से कॉल आईं। कॉल करने वालों ने उनके साथ गाली-गलौज की और गोली मारने की धमकी दी। घटना के बाद सरपंच ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और पुलिस प्रशासन से मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग की। सरपंच ने पुलिस से कॉल करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। वहीं, एसपी ने शिकायत पर निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है।

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जींद। अलेवा गांव के सरपंच विनोद कुमार को अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल के जरिए गाली-गलौज कर गोली मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। सरपंच ने इस संबंध में एसपी कुलदीप सिंह को शिकायत देकर सुरक्षा मुहैया करवाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस पर एसपी ने मामले की जांच सीआईए को सौंप दी है।