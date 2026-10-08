Jind News: आज होगा राजा हरिश्चंद्र का सांग, कल से रामलीला का मंचन
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:49 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:49 AM IST
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नरवाना। श्री भारतीय कला केंद्र की ओर से रामलीला मंचन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार रामलीला का मंचन हुडा ग्राउंड में किया जाएगा। वीरवार को एसडी महिला महाविद्यालय की छात्राएं राजा हरिश्चंद्र का तीन घंटे का सांग प्रस्तुत करेंगी। शुक्रवार से श्रवण कुमार के नाटक के साथ रामलीला मंचन का शुभारंभ होगा।
बुधवार को कला केंद्र के पदाधिकारी, सदस्य और कलाकार हुडा ग्राउंड स्थित मंच पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। केंद्र के प्रधान कुलदीप सिंगला बडनपुर और महासचिव विनोद मंगला ने बताया कि 8 अक्तूबर को राजा हरिश्चंद्र के सांग में दादा डाडली खेड़ा के महंत सिद्धेश्वर यति महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे।
वहीं 9 अक्तूबर को रामलीला के शुभारंभ अवसर पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने बताया कि रामलीला 19 अक्तूबर तक चलेगी। इस दौरान भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जाएगा। इस बार करीब चार पिता-पुत्र की जोड़ियां भी अलग-अलग पात्रों का अभिनय करती नजर आएंगी। राम विवाह के दिन भव्य राम बरात निकाली जाएगी, जबकि 8 अक्तूबर से राम की रसोई भी शुरू होगी।
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दशहरे के दिन भगवान श्रीराम के राजतिलक का मंचन होगा और शाम को रावण दहन किया जाएगा। महिलाओं के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कलाकार पिछले दो माह से लगातार रिहर्सल कर रहे हैं।
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बुधवार को कला केंद्र के पदाधिकारी, सदस्य और कलाकार हुडा ग्राउंड स्थित मंच पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। केंद्र के प्रधान कुलदीप सिंगला बडनपुर और महासचिव विनोद मंगला ने बताया कि 8 अक्तूबर को राजा हरिश्चंद्र के सांग में दादा डाडली खेड़ा के महंत सिद्धेश्वर यति महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे।
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वहीं 9 अक्तूबर को रामलीला के शुभारंभ अवसर पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने बताया कि रामलीला 19 अक्तूबर तक चलेगी। इस दौरान भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जाएगा। इस बार करीब चार पिता-पुत्र की जोड़ियां भी अलग-अलग पात्रों का अभिनय करती नजर आएंगी। राम विवाह के दिन भव्य राम बरात निकाली जाएगी, जबकि 8 अक्तूबर से राम की रसोई भी शुरू होगी।
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दशहरे के दिन भगवान श्रीराम के राजतिलक का मंचन होगा और शाम को रावण दहन किया जाएगा। महिलाओं के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कलाकार पिछले दो माह से लगातार रिहर्सल कर रहे हैं।