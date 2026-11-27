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नरवाना। विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी शनिवार को दो महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं मंत्री कृष्ण कुमार बेदी सुबह 11 बजे नरवाना में रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। यह सड़क रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। लंबे समय से इस सड़क के सुधार की अपेक्षा की जा रही थी। निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। शनिवार दोपहर दो बजे मंत्री गांव खरल पहुंचेंगे, जहां विश्वकर्मा मंदिर वाली गली के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इस गली के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और गांव की बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। इस दौरान मंत्री क्षेत्रवासियों की समस्याएं भी सुनेंगे और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सरकार का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। संवाद