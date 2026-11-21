विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसी उद्देश्य से शनिवार को जिला नागरिक अस्पताल में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया गया। इस दौरान माताओं, मरीजों और नर्सिंग छात्राओं को नवजात की देखभाल, स्तनपान और बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुबीर सिंह पूनिया ने बताया कि राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह हर साल 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम ''छोटे शिशु, अपार संभावनाएं, उनके सुरक्षित भविष्य के लिए निरंतर देखभाल में निवेश करें'' रखी गई है। उन्होंने कहा कि मां का पहला पीला गाढ़ा दूध यानी खीस पोषक तत्वों और रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर होता है। इसलिए जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मां का दूध जरूर पिलाना चाहिए। कार्यक्रम में डॉ. सुधीर, डॉ. मानसी, सुनील सैनी, सोनिया, नर्सिंग स्टाफ और विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों की छात्राएं मौजूद रहीं।डॉ. पूनिया ने बताया कि जन्म से छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, जन्मघुट्टी और हरड़ जैसी चीजें देने से बचना चाहिए। छह माह पूरे होने पर स्तनपान के साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। बच्चे को दो साल या इससे अधिक समय तक स्तनपान करवाना लाभकारी है। वहीं, स्तनपान कराने वाली माताओं को अपने खानपान में पौष्टिक आहार, मौसमी फल और हरी सब्जियां शामिल करनी चाहिए।एमएनसीयू चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय मलिक ने कहा कि मौसम में बदलाव के दौरान नवजात को ठंड से बचाना और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। बच्चे को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं और समय पर स्वास्थ्य जांच व टीकाकरण करवाएं। यदि बच्चा दूध पीना बंद कर दे, सांस लेने में परेशानी हो, शरीर ठंडा पड़े, बुखार आए या असामान्य रूप से सुस्त रहे तो घरेलू उपचार में समय गंवाने के बजाय तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।