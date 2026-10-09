Jind News: डंपिंग पॉइंट की चहारदीवारी बनने से कूड़ा फैलने पर लगेगी रोक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जींद। शहर की सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में नगर परिषद ने बड़ा कदम उठाया है। परिषद जींद ने पांच विकास कार्यों के लिए करीब 90.21 लाख रुपये के टेंडर जारी किए हैं।इन कार्यों में सबसे बड़ा परियोजना हांसी रोड स्थित नगर परिषद की जमीन पर बने डंपिंग पॉइंट की चहारदीवारी को ऊंचा करना है। इसके अलावा शहर की गलियों के निर्माण, पार्कों के नवीनीकरण, ओपन जिम और बच्चों के लिए झूले लगाने के काम भी शामिल हैं।यहां सफीदों, उचाना, जींद, जुलाना समेत आसपास की नगर पालिकाओं से निकलने वाले कूड़ा-करकट को डालने की योजना है। ऐसे में यहां बड़ी मात्रा में कचरा एकत्रित होना तय है। मौजूदा समय में तेज हवा और तूफान के दौरान हल्का कचरा उड़कर आसपास की कॉलोनियों और सड़कों तक पहुंच जाता है। इससे लोगों को गंदगी के साथ-साथ दुर्गंध की समस्या का भी सामना करना पड़ता है।नगर परिषद अब इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए 68 लाख 47 हजार 817 रुपये खर्च कर चारदीवारी को ऊंचा करेगी। इस काम को पूरा करने के लिए 180 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। चारदीवारी ऊंची होने के बाद कूड़े को निर्धारित परिसर में सीमित रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। शहरवासियों की ओर से लंबे समय से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की जा रही थी। अब परिषद के इस कदम से आसपास के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।नगर परिषद ने वार्ड नंबर 27 में पशु अस्पताल के पीछे स्थित पार्क को भी विकास कार्यों में शामिल किया है। यहां 3.88 लाख रुपये की लागत से ओपन जिम और झूले लगाए जाएंगे। इससे बच्चों को खेलने के लिए बेहतर जगह मिलेगी, वहीं स्थानीय लोगों को व्यायाम की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह काम 120 दिन में पूरा किया जाना है।वार्ड नंबर 9 के प्रेम नगर में भी दो गलियों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मंगहा सिंह के मकान से प्रकाश ढींगरा के मकान व संतलाल के मकान से मंगा चक्की वाले तक गली निर्माण पर 4.06 लाख रुपये खर्च होंगे। इसी वार्ड की दयाल बाग कॉलोनी में सतीश कथूरिया के मकान से पालाराम, सोम नाथ के मकान होते हुए हुक्का शॉप के सामने तक गली का निर्माण किया जाएगा। इस पर 7.86 लाख रुपये खर्च होंगे। दोनों कार्यों को 90 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन गलियों के निर्माण से रोजाना आवाजाही करने वाले स्थानीय परिवारों को बेहतर रास्ता मिलने की उम्मीद है।पुराने साइबर थाने के पीछे अर्बन एस्टेट में स्थित पार्क के नवीनीकरण, ओपन जिम और झूले लगाने पर 5.93 लाख रुपये खर्च होंगे। यहां काम पूरा करने के लिए 120 दिन की समय सीमा तय की गई है।शहर के विकास के लिए नगर परिषद ने लगभग 90.21 लाख रुपये के पांच टेंडर लगाए हैं। इन कार्यों से लोगों को बेहतर गलियों के साथ पार्कों में झूले और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। हांसी रोड स्थित डंपिंग पॉइंट की दीवारें ऊंची होने से बरसात और तूफान के दौरान शहर से निकलने वाले कूड़े को निर्धारित परिसर में रोकने में मदद मिलेगी।-डॉ. अनुराधा सैनी, चेयरपर्सन नगर परिषद जींद।